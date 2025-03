Osimhen alla Juventus, annuncio da urlo poco fa | Calciomercato

Nuovi aggiornamenti riguardanti il calciomercato della Juventus parlano tremendamente chiaro. C'è un annuncio su Osimhen

Il calciomercato della Juventus sembra pronto a vivere una rivoluzione copernicana. Di quelle capaci di ribaltare completamente tutto. E la ragione è chiara: la stagione che stiamo vivendo è stata troppo ricca di eventi negativi. Ed essere fuori da tutte le competizioni che non siano la Serie A, a Marzo, rientra certamente tra i fallimenti di questa dirigenza. E perché no, di questo tecnico. Ecco il motivo per cui ognuno dovrà prendersi le proprie responsabilità. Ed il mercato, sarà lì ad aiutare questo processo. Ci sono calciatori che sembrano destinati all’addio, come Vlahovic. E altri che potrebbero arrivare a dare una mano. Tra questi, c’è sicuramente Osimhen. Il calciatore attualmente al Galatasaray, che la Juventus sta seguendo con grandissima attenzione. Ed è in diretta radio, che è arrivato un annuncio di quelli davvero grossi.

Juventus all’opera: calciomercato già vivo

L’ex bomber della Roma, Roberto Pruzzo, ha parlato di questa possibilità rilasciando delle dichiarazioni chiarissime: “So che il prossimo – ha detto a radioradio – l’attaccante della Juventus sarà Victor Osimhen. Me l’ha rivelato a Firenze una fonte affidabile, vicina al suo entourage. Loro sono sicuri di andare a Torino il prossimo anno“. Una bomba lanciata in piena regola, che fa sognare i tifosi della Juve. Victor non è solo l’attaccante che ha portato il Napoli allo scudetto, 33 anni dopo. Ma anche un bomber di quelli voraci. Importantissimi. E l’idea, sarebbe quella di affondare il colpo al di là della permanenza o meno di Kolo Muani. Che – se fosse – resterebbe comunque in prestito con diritto di riscatto. Quello che succederà lo staremo a vedere. Nel frattempo, possiamo dire che la Juve si sta muovendo. E che nel mirino, ci sarebbe anche un altro clamoroso colpo dalla Lazio <<<