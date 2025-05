Mazzia: “Juve aggrappata a Yildiz. C’è tanta mediocrità”

Bruno Mazzia ha parlato dell'attaccante della Juve, Kenan Yildiz: per l'ex bianconero, la squadra sarebbe troppo aggrappata al suo talento

Intervistato per TJ, Bruno Mazzia ha parlato dell’attaccante della Juventus, Kenan Yildiz Ecco le sue parole: “Si è notata la sua assenza, questo perché Kenan è il giocatore con i colpi migliori nella squadra. Tutti quanti ci aggrapperemo a San Yildiz per le prossime due sfide, ma questa cosa non sarà positiva. Se ti aggrappi ad un solo giocatore, vuol dire che il contesto non è all’altezza. Sì ci sono dei buoni giocatori in questa Juventus, ma c’è anche tanta mediocrità”.

Mazzia: “Alla Juventus c’è confusione”

Inoltre, sulla stagione della squadra, l'ex bianconero ha aggiunto: "Tutti parlano della Juventus e nessuno trova una soluzione. Continuano a cambiare, non ultimo l'allenatore, ma la situazione è un po' controversa. Purtroppo la confusione di cui parlo la si sta vedendo in campo, visti i risultati altalenanti. Con la Lazio c'è stato il rosso a Kalulu e quel gol preso in cui Zaccagni fa fallo su Gatti, ma sono episodi che in una gara possono accadere. Ormai mancano due partite alla fine del campionato e vediamo come andrà a finire, di sicuro la stagione non è stata positiva. Se vogliamo cercare i colpevoli o addossare le colpe, quello è un altro discorso a prescindere, ma per la Champions non è ancora finita".