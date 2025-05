Juve, tanti auguri Kenan! Yildiz compie 20 anni

Oggi la Juve festeggia il 20esimo compleanno di Kenan Yildiz: ecco il comunicato del club bianconero per il turco

Oggi la Juve festeggia il compleanno di Kenan Yildiz. Ecco il comunicato: “È un giorno speciale per il nostro giovane talento Kenan Yildiz, che oggi compie 20 anni. Giunto alla sua seconda stagione in Prima Squadra con la maglia bianconera, il numero 10 della Juventus continua nel suo brillante percorso, caratterizzato da quattro gol in altrettanti debutti da titolare. Parliamo delle reti alla prima da titolare in campionato, in Coppa Italia, ma anche in Champions League contro il PSV e in Supercoppa Italiana qualche mese fa. Cose che fanno i campioni. Classe, determinazione e un grande cuore in campo, tra giocate di qualità, accelerazioni impressionanti e contributi decisivi in zona gol. Queste alcune delle parole che raccontano Kenan, che in questa stagione ha già collezionato cinque assist e otto reti in tutte le competizioni, confermandosi un giocatore determinante. E sicuramente vorrà continuare ad aumentare il suo bottino. Buon compleanno, Kenan!“.

Un compleanno agrodolce per Yildiz, che sarà costretto a guardare i suoi compagni di squadra scendere in campo contro il Bologna dalla tribuna. Il turco, infatti, è stato squalificato per due giornate a seguito della gomitata data a Bianco contro il Monza.