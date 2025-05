Juve, Locatelli: “Yildiz ha capito l’errore. Non va crocifisso”

Manuel Locatelli è ritornato sull'ultima espulsione di Kenan Yildiz: il capitano della Juventus ha spiegato la versione della squadra

Intervistato per Sky Sport, Manuel Locatelli, capitano della Juventus, ha parlato delle conseguenze dell’espulsione di Kenan Yildiz contro il Monza. Ecco le sue parole: “Ci ho parlato, è consapevole che abbia fatto un errore abbastanza grave, soprattutto comportamentale. È una cosa che non deve succedere e sono sicuro che non succederà più.Ci ho parlato, ha capito l’errore, ma ora non dobbiamo crocifiggerlo, bisogna andare avanti. Ci saranno altre persone che lo sostituiscono. Però è un ragazzo per bene e sarà il futuro della Juventus”.

Locatelli: “Cerco di farmi trovare pronto per la Nazionale”

Inoltre, sul capitolo Nazionale, il calciatore ha aggiunto: "Quando non sono stato chiamato, è stata una delusione enorme per me e mi sono focalizzato sul lavoro che è l'unica cosa che posso fare è questa. Io devo cercare di fare il massimo che posso fare, non posso controllare cose che non competono a me. Quindi qualsiasi tipo di scelta la deve fare l'allenatore. Ho parlato con il mister quando sono andato l'ultima volta, abbiamo avuto un bel colloquio. Io devo sempre farmi trovare pronto a tornare nazionale, è un obiettivo per me essere li, come stanno facendo gli altri centrocampisti, ma credo che sono giovani e devono crescere. Stanno facendo bene e avranno sicuramente un bel futuro. Ma sono giovane anch'io, alla fine, ho 27 anni. E quindi per me è un obiettivo tornarci, voglio esserci ed è una cosa che mi sono messo in testa".