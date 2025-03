Martorelli: “Progetto Juve non decollato. Società preoccupata”

Giocondo Martorelli ha parlato del momento difficile della Juve in stagione: per l'agente, il club sarebbe comprensibilmente preoccupato

Intervistato per Radio Bianconera, Giocondo Martorelli si è espresso sul complicato momento in stagione della Juventus. Ecco le sue parole: “Le cose cambiano quando i risultati sono negativi. Bisogna essere onesti e dire che il progetto iniziato lo scorso anno non è decollato, rispetto alle aspettative e agli obiettivi stabiliti. La Juve è stata eliminata clamorosamente dalla Champions League, peggio ancora dalla Coppa Italia, se si aggiungono gli ultimi risultati contro Atalanta e Fiorentina, è lecita la preoccupazione della società, così come dei tifosi.

Martorelli: “Motta non è da mandare via”

Inoltre, sulle scelte di mercato operate dal club, l'agente sportivo ha aggiunto: "Gli acquisti fatti la scorsa estate sembravano di grande valore. In particolare Koopmeiners, ma anche Nico Gonzalez. la situazione in questo momento è negativa, anche se io non la definirei fallimentare. C'è da centrare la qualificazione in Champions League, obiettivo minimo per la Juve che ovviamente farà di tutto per raggiungerla. Motta? Se dipendesse da me, in questo momento non lo manderei via. Certo, se le cose dovessero peggiorare ulteriormente credo che la stessa società prenderebbe provvedimenti. Diciamo che la gara contro il Genoa è da ultima spiaggia".