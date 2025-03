Juve, il sogno di mercato è Osimhen: le ultime novità

La prossima estate la Juve dovrà rifare tutto l'attacco: il sogno di mercato dei bianconeri è Victor Osimhen

Con Vlahovic sempre più destinato all’addio e Kolo Muani in prestito secco senza diritto di riscatto, l’impressione è che la prossima estate la Juve dovrà praticamente rifare da zero tutto l’attacco. Servirà un giocatore forte e pronto subito, che aiuti la Vecchia Signora a uscire da questo periodo di crisi. Chi? Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il sogno di mercato di Giuntoli resta Victor Osimhen. Il nigeriano al momento è in prestito al Galatasaray ma dovrebbe far ritorno al Napoli, che poi proverà a venderlo. Nel suo contratto è presente una clausola rescissoria da 75 milioni di euro, valida però soltanto all’estero. E in Italia? Possibile che gli azzurri chiedano almeno 100 milioni.

Osimhen, le parole del vice presidente del Galatasaray

Intervistato da Fanatik il vice presidente del Galatasaray Abdullah Kavukcu ha detto: “A gennaio si diceva che sarebbe andato via, ma è rimasto. Ama molto il Galatasaray. Mentre puntiamo al titolo, non abbiamo ancora parlato direttamente con Victor. Non ha senso discutere di questo ora. Il Galatasaray è un club molto grande: se non fosse grande, Victor non sarebbe venuto. Il trasferimento di Victor non è un sogno, non dobbiamo ingigantirlo. Osimhen ci comunicherà la sua decisione ad aprile. Attualmente, anche le cinque grandi squadre del mondo sono interessate a lui“. Nel frattempo arrivano novità sulla panchina: Mancini ha deciso, verrà alla Juve <<<