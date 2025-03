Marchetti: “Non è mai stata una Juve continua o brillante, ma serve solidità”

Intervenuto su TMW il giornalista Luca Marchetti ha parlato della delicata situazione in casa Juve: le sue parole

Sette gol subiti in due partite: tanti, troppi, soprattutto per una squadra come la Juve. I bianconeri stanno attraversando un momento molto complicato e dopo la confermata fiducia a Thiago Motta ora i bianconeri dovranno ritrovare la solidità difensiva che li ha sempre contraddistinti. Come? Starà al tecnico trovare la quadra, altrimenti il rischio esonero diventerà di nuovo concreto.

Juve, le parole di Marchetti su Motta

Intervenuto su TMW il giornalista Luca Marchetti ha parlato della delicata situazione in casa Juve: “La prima scelta è stata già fatta: nonostante il mese terribile (eliminazione dalla Champions League, eliminazione dalla coppa Italia, le due sconfitte pesantissime con Atalanta e Fiorentina) la fiducia a Thiago Motta rimane. Potremmo dire che rimane intatta, ma obiettivamente non è così. Sicuramente l’allenatore, individuato per la ricostruzione e “restaurazione” bianconera, non è stato scaricato, né tantomeno individuato come “colpevole”, o comunque certamente non l’unico. […] Quello che però – oggi – è sotto osservazione e che deve essere ritrovato è proprio quell’equilibrio in campo che – nonostante le difficoltà – la Juve aveva avuto. Non è stata mai una Juventus continua, non è stata quasi mai una Juventus brillante, ma è sempre stata una Juve solida ed equilibrata“. Nel frattempo arrivano novità sulla panchina: Mancini ha deciso, verrà alla Juve <<<