Marquinhos: “Spero Bremer venga al Mondiale, Juve sempre tosta contro di noi”

La Juventus ha perso ieri sera contro il PSG nell'ultima partita della fase a gironi della Coppa. I bianconeri sono riusciti a finire il girone al terzo posto, qualificandosi per la prossima Europa League nonostante i soli 3 punti ottenuti nel girone. Al termine della sfida di ieri sera, il difensore e capitano del PSG Marquinhos ha parlato della partita e dei bianconeri: "Non ci siamo resi conto che il Benfica stava dilagando contro il Maccabi Haifa, è stato tutto troppo veloce".

"Bremer l'ultima volta è stato con noi e ha giocato benissimo. A me fa piacere vedere una Nazionale forte con giocatori che stanno facendo così bene. Non so come stia, ma se gioca con l'Inter va benissimo. Arriveranno le liste e se ci sarà, sarò contento: è bravo, lavora duro. Sergio Ramos al Mondiale? Aspetto tutti i miei compagni, è un piacere giocarci, è un campione, ha voglia e fame di lavorare e cercare sempre il meglio, gli auguro il meglio e di essere al Mondiale in Qatar".