Come vi abbiamo raccontato in precedenza, la Juventus ha trovato l’accordo con Alexander Sorloth. Ora resterà da trovare quello con l’Atletico Madrid, ma la dirigenza bianconera è molto ottimista sulla riuscita dell’operazione e conta di chiudere la trattativa in tempi brevi. L’arrivo del centravanti norvegese, garantirebbe a mister Spalletti un’attaccante di esperienza internazionale e leadership, caratteristiche richieste dal tecnico toscano per innalzare il livello qualitativo del reparto offensivo.

Gli aggiornamenti di Fabrizio Romano

Attraverso il proprio canale YouTube,

Fabrizio Romano

fa il punto sul futuro di

Alexander Sorloth. Di seguito le sue parole

:

“C’è una base d’intesa tra la Juventus e Sorloth per il contratto. Bisogna però ancora chiudere con l’Atletico Madrid, i due club parlano su due tavoli paralleli sia di Sorloth che di Nico Gonzalez che la Juve vorrebbe riscattare ma a cifre più basse.

Nonostante la mancata Champions il norvegese sta dando priorità alla Juve che lo segue da tempo, ci aveva pensato già a gennaio. Adesso si può negoziare, il club andrà all’assalto. Chi si occupa dell’operazione crede che si possa chiudere anche prima del Mondiale, in modo che possa fare le visite in Nazionale e firmare subito. Si attende l’accordo con l’Atletico, ma la volontà del calciatore è già un passo importante”.