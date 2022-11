Juve-Psg, lo sfogo dei tifosi: “Siamo l’unica italiana fuori, fare soli 3 punti…”

Il club bianconero termina la Champions collezionando appena tre punti e solo una differenza reti favorevole rispetto al Maccabi Haifa (sconfitto in casa per 6 a 1 dal Benfica) permette agli uomini di Allegri di non perdere il treno europeo. Qualche spunto positivo dai giovani in campo si è visto e si può finalmente festeggiare il ritorno di Federico Chiesa. Ci si augura che l'ex Fiorentina possa essere un fattore importante per il prosieguo della stagione. I tifosi bianconeri sono comunque delusi del percorso della Juventus e non mancano commenti ironici e sarcastici, che come al solito abbiamo raccolto per voi in una veloce carrellata da sfogliare in pochi secondi<<<