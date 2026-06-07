Futuro aperto

La strada si è complicata nelle ultime settimane, ma la Juventus continua a sperare nel colpo Bernardo Silva. L’assenza dalla prossima Champions League ha inevitabilmente ridotto le possibilità bianconere, soprattutto considerando la concorrenza internazionale che si è creata attorno al fantasista portoghese. Nonostante questo, la porta non sembra ancora completamente chiusa. Lo stesso giocatore, parlando dopo l’amichevole disputata con il Portogallo in preparazione al Mondiale, ha confermato di non avere ancora preso una decisione definitiva:

"Non ho ancora preso una decisione definitiva. Ho molte opzioni e ho rispetto per tutti i club che hanno presentato un'offerta. La mia scelta ricadrà su una squadra che mi vuole davvero, questa cosa per me è molto importante. Quando prenderò una decisione la comunicherò a tutti".

Parole che mantengono vive le speranze della Juventus. Anche perché, almeno per ora, il giocatore non avrebbe escluso nessuna destinazione.

La carta Spalletti

Uno degli elementi che continua a far sperare la Juventus riguarda il ruolo che Bernardo Silva potrebbe ricoprire all’interno del progetto. A Torino, infatti, il portoghese diventerebbe immediatamente il volto tecnico della squadra. La sensazione è che Spalletti lo consideri il potenziale leader del nuovo ciclo bianconero. L’allenatore avrebbe individuato proprio nell’ex giocatore del Manchester City il profilo ideale per aumentare qualità, esperienza internazionale e creatività offensiva. Questo aspetto potrebbe rappresentare un fattore importante, soprattutto considerando che il giocatore sembra dare particolare peso alla centralità all’interno del progetto tecnico. La Juventus, dunque, continua a restare alla finestra. Pur sapendo che la concorrenza resta molto complicata.

Concorrenza totale

La destinazione che continua ad attirare maggiormente il fantasista sembra essere il Barcellona. Dietro ai catalani resta forte anche l’interesse dell’Atletico Madrid, pronto a costruire attorno a lui un ruolo da protagonista. Entrambe le squadre, inoltre, possono offrire un elemento che oggi pesa molto: la partecipazione alla Champions League. Nelle ultime ore, però, si sarebbe inserita anche un’altra concorrente. Il Real Madrid starebbe infatti valutando la possibilità di entrare concretamente nella corsa per il giocatore. L’idea sarebbe nata nonostante l’età del portoghese, ormai arrivato a 31 anni. La Juventus osserva, mentre attende una decisione definitiva. Spalletti continua a sperare che il progetto tecnico e un ruolo da assoluto protagonista possano ancora fare la differenza. La decisione definitiva arriverà, probabilmente, soltanto dopo il Mondiale. E fino ad allora, il sogno bianconero resta aperto.