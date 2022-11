Juve, raffica di calciomercato: Cherubini vuole beffare mezza Europa

Lo ha detto chiaro e tondo lo stesso Massimiliano Allegri, ora l'obiettivo sarà vincere la sorella minore della Champions. Ma non sarà facile perché scenderanno tanti top team dalla competizione regina. Per avere qualche chance in più la dirigenza sta pensando di rinforzare una rosa che ha mostrato di avere alcune lacune in questa prima parte di stagione. Il club lavora sul mercato sia in ottica gennaio che per la stagione 2022-2023. Vediamo insieme nella nostra raffica cosa bolle in pentola in casa Juventus<<<