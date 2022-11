Juve, chi sarà l’avversario in Europa League? Pericolo United e Arsenal

Chi sarà l'avversario della Juve in Europa League? La situazione non è ancora chiara ma i bianconeri rischiano grosso con United e Arsenal

Con le partite di ieri sera e la sconfitta della Juve contro il PSG , sono ufficialmente terminati i gironi della Champions League 2022/23. La squadra di Massimiliano Allegri ha chiuso terza nel girone con soli 3 punti in classifica e andrà quindi in Europa League . Beffa per il PSG , che finisce secondo alle spalle del Benfica. Agli ottavi di Champions, quindi, Napoli, Porto, Bayern Monaco, Tottenham, Chelsea, Real Madrid, Manchester City e Benfica saranno teste di serie. In seconda posizione, invece, Liverpool, Club Brugge, Inter, Eintracht Francoforte, Milan, Lipsia, Borussia Dortmund e PSG.

Chi scenderà in Europa League insieme alla Juve? Terzi nel girone come i bianconeri sono: Ajax, Leverkusen, Barcellona, Sporting Lisbona, Salisburgo, Shaktar e Siviglia. La squadra di Allegri, però, almeno per il momento non potrà sfidare una di queste squadre. Ai sedicesimi i bianconeri affronteranno una delle seconde in classifica (escluse le italiane). Ecco i possibili avversari: