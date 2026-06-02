La Juventus e Arthur, potrebbero separarsi definitivamente dopo varie stagioni in cui il centrocampista brasiliano è stato ceduto con la formula del prestito. Nonostante il giocatore, abbia più di una volta dichiarato di come avrebbe potuto ancora giocarsi le sue carte in maglia bianconera, la prossima sessione di calciomercato il classe 1996 potrebbe far rientro al Gremio, club in cui ha disputato la stagione appena conclusa.

Come riporta Tuttosport, sono stati avviati i contati tra le due società, da decidere il prezzo del cartellino del giocatore, il cui contratto con i bianconeri scade nel 2027. La Juve vorrebbe una cifra tra gli 8 e i 10 milioni di euro, ma è possibile chiudere a cifre minori con l’inserimento di una clausola relativa ad una percentuale per la futura rivendita. Nei prossimi giorni potrebbe esserci degli sviluppi importanti. Seguiranno aggiornamenti.