Arrivano importanti novità in merito al trasferimento di Alexander Sorloth in maglia bianconera. Nelle ultime ore infatti, il centravanti norvegese si sarebbe avvicinato molto alla Juventus, avendo dato già il suo benestare ad un trasferimento a Torino.

Gli aggiornamenti di Matteo Moretto

L’esperto di calciomercato Matteo Moretto, attraverso un video su YouTube, ha riportato gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa tra la Juventus e Alexander Sorloth. Leggiamo le sue parole:

"Partiamo con una notizia dell’ultim’ora perché comunque è una notizia importante per quanto riguarda l'attacco della Juventus. Allora, nelle ultime ore, la Juventus ha raggiunto un accordo sul contratto con Sorloth, quindi c'è, esiste un accordo, una base di intesa tra il club e il centravanti norvegese.

Dico anche che al di là dell'accordo della base di intesa col calciatore c'è anche una trattativa in corso, ovviamente tra club, quindi l'Atletico Madrid è già stato contattato dalla Juventus, ti dico già che i club ne stanno parlando e secondo me, insomma, è una trattativa, un'operazione che ti dico sta decollando e può andare spedita. Vedremo, insomma, se il tutto può concretizzarsi, non dico prima del mondiale, però insomma nelle prossime settimane".

La sensazione è che quindi l’operazione possa chiudersi in tempi brevi. Seguiranno aggiornamenti.