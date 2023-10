Marotta: “Vincere il derby o battere la Juve? Scelgo la seconda”

Beppe Marotta , dirigente dell'Inter ed ex Juve , ha detto la sua ad un evento. Ecco le sue parole: "Se mi da più soddisfazione vincere il derby con il Milan o battere la Juventus? Il derby ha un sapore particolare, l’altro è un club storico è importante. Dipende dai momenti, ma vincere un derby vale tanto. Però dico vincere con la Juventus. Chi scelgo fra Mancini e Spalletti? Da Mancini sono rimasto amareggiato, non pensavo che ci abbandonasse perché pensavo che potesse continuare il suo percorso con la nostra nazionale.

È stato bello invece vedere Luciano Spalletti nuovo ct dell’Italia. Conosco il contratto economico che ha firmato e non stravolge la sua vita, lo ha fatto per motivi nazionalistici. Lo stimo nonostante con lui ho avuto anche diverbi, proposi io ai dirigenti dell’Inter il cambio in panchina con Antonio Conte. Ma ciò non toglie la grande stima nei suoi confronti. La politica del cambiamento in quel momento storico del club era necessario ma il contributo di Spalletti è stato importante. Il suo lavoro è stato propedeutico per arrivare allo scudetto.