Marotta: “Higuain poteva andare al Barcellona. Tre giorni per Pogba allo Untied”

L'ex dirigente della Juventus è tornato a parlare del periodo passato in bianconero delle manovre di mercato di quegli anni

Il dirigente dell'inter, ex della Juventus, Giuseppe Marotta, ha parlato in occasione della presentazione del Golden Boy, tornato a rivivere il suo passato bianconero ed i movimenti di mercato effettuati quando era a Torino: "Vidal è un'eccezione, riusciva fisicamente ad avere un motore che gli faceva sopportare delle serate “diverse”, in campo dava tutto".