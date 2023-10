Calciomercato Juve | Giuntoli ribalta l’attacco: 3 nomi. Uno è clamoroso

In vista del mercato di gennaio la Juve ha in mente tre nomi per rinforzare l'attacco: tutte le ultime novità

Fin qui l'attacco della Juve è stato trascinato dai guizzi di Chiesa e Vlahovic, veri trascinatori della squadra bianconera. I due ex Fiorentina sono in un momento di forma super, tra le migliori coppie d'attacco di tutta la Serie A. Il problema in casa bianconera sono piuttosto le retrovie, con Milik e soprattutto Kean che non sono riusciti a convincere fino in fondo. Per questo Giuntoli in vista del mercato di gennaio pensa già a deipossibili acquisti: tre nomi nel taccuino bianconero.

Il sogno di mercato della Juve è ormai noto a tutti e ha un nome e un cognome: Domenico Berardi. Il capitano del Sassuolo è un giocatore dalle incredibili qualità, dotato di ottima visione di gioco e tiro. Nel corso di tutta l'estate i bianconeri hanno provato a portarlo a Torino senza però affondare il colpo: gennaio potrebbe essere quindi il mese della svolta.

L'alternativa più giovane e di prospettiva è invece Sudakov, talento ucraino dello Shaktar Donetsk. Il classe 2002 nonostante la giovane età ha già fatto vedere ottimi spunti e ha ampi margini di miglioramento. La squadra turca spara però alto per il prezzo e chiede non meno di 25 milioni di euro.

Il nome low cost (nonché il più clamoroso) è invece quello di Federico Bernardeschi, che potrebbe tornare alla Juve in prestito secco dal Toronto. L'esperienza in MLS dell'attaccante italiano non è stata delle migliori e il giocatore sarebbe pronto a tornare in Italia per sei mesi. Detto questo, noi abbiamo provato ad immaginare quella che potrebbe essere la formazione da sogno della Juventus del prossimo anno: guardate che nomi <<<

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.