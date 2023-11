Marocchino: “Per la Juventus è importante vincere anche così”

Domenico Marocchino , ex calciatore della Juventus , ha detto la sua su Madama, parlandone a RadioBianconera. Ecco le sue parole: "Contro la Fiorentina la Juve è stata nel fortino per ottantotto minuti, ma è importante vincere anche così. La squadra di Allegri difficilmente sbaglia questo tipo di partite, ha tenuto la propria posizione e ha fatto una grande partita difensiva.

Ad accentuare la scarsa verve in attacco dei bianconeri c'è stato anche un Chiesa che ieri non si è proprio visto. Ci sta che un grande giocatore non giochi una partita, ma è chiaro che questo ha influito sulla fase offensiva della Juve. Miretti il nuovo Marchisio? Penso che bisogna ancora pazientare, Fabio è in crescita, ma ci vuole tempo per arrivare a certi livelli.