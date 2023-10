Marocchino: “La Juventus con il Verona non mi è dispiaciuta”

Domenico Marocchino, ex calciatore, ha detto la sua a RadioBianconera, parlando della Juventus. Ecco le sue parole: "Uno dei punti deboli del VAR che non ti da l'entità del tocco, quella che magari è una carezza può sembrare una tranvata, certo Kean poteva tenere il braccio un po' più basso, soprattutto sapendo che ci sono tante telecamere. Mi pare che la Juventus di occasioni ne abbia create e il gioco c'è stato, ma segnare non è mai facile, è una delle variabili del calcio. A me la squadra non è dispiaciuta, l'ho vista propositiva.