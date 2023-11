Marocchino: “Bremer sta crescendo, è migliorato molto”

Domenico Marocchino, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche di Bremer.

Domenico Marocchino , ex calciatore della Juventus , ha detto la sua sui bianconeri, parlandone a RadioBianconera. Ecco le sue parole: "La Juve ha difensori più alti degli attaccanti e in quel ruolo ci si allena più degli attaccanti a colpire di testa, perchè i difensori sono spesso chiamati anche a spizzare e sono più abituati a venire incontro.

Bremer? È cresciuto e sicuramente è migliorato molto, non siamo ai livelli di Bonucci, Barzagli e Chiellini, anche perchè ha caratteristiche diverse, ma può avvicinarsi a quei livelli. Quando parliamo di Chiellini e Barzagli parliamo di due autentici fuoriclasse, anche solo avvicinarsi a quei livelli non è roba da poco.

Capisco che il calcio è anche divertimento, ma credo che davanti ad una scelta, l'80% dei tifosi opterebbe per una squadra vincente e non per una spettacolare".