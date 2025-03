Marchegiani: “Se la Juventus non arriva quarta sarà un fallimento”

Luca Marchegiani ha parlato degli obiettivi della Juventus per il finale di stagione: per l'ex calciatore, il 4° posto sarebbe quello minimo

Dagli studi di Sky Sport, Luca Marchegiani ha parlato dei possibili obiettivi della Juventus per l’ultima parte di stagione. Ecco le sue parole: “Secondo me, guardando le prospettive e lo svolgimento della stagione, il quarto posto è il minimo per la Juventus. Se non riuscisse ad arrivare tra le prime quattro sarebbe una stagione, secondo me, fallimentare, considerando che le coppe sono andate male, perché sono andate male. Troppo severi i giudizi? Non lo so. C’è sempre il discorso che è il primo anno. C’è sempre il discorso che è una squadra che mostra ogni tanto dei sintomi di miglioramento, che poi non vengono confermati la partita successiva e queste sono cose che, secondo me, in un giudizio nostro, sereno dal di fuori, contano.

Marchegiani: “Scudetto? Anche sei punti di distanza non sarebbero pochi…”

L'ex calciatore ha proseguito: "Secondo me non è una stagione particolarmente positiva. Poi, se tu mi dici va a sei punti della testa della classifica, in questo momento noi siamo pure abituati a due campionati in cui adesso a febbraio già erano decisi perché l'Inter aveva 10 punti di vantaggio e il Napoli 15. Ma se i punti dei quarti in posizione con sei punti dalla testa, non è che sono pochi. Cioè per una squadra che è partita con ambizioni, poi magari non era in prima fila, però è partita con delle ambizioni".