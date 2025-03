Juventus, che bomba: "Il prossimo allenatore sarà..."

Juventus, Motta rischia di saltare! Al suo posto…

La Juventus è fuori da tutto. E l’unico obiettivo che resta è quello legato alla qualificazione alla prossima Champions League. Per questa ragione, Giuntoli – che a parole difende Thiago Motta – dovrà difenderlo anche nei fatti. Nel caso in cui – possibile – pure il quarto posto dovesse saltare. Anzi, a dire il vero, non è neanche detto che questo accada. E lo diciamo nella misura in cui a Thiago potrebbe anche non bastare la Champions per avviare il progetto del prossimo anno. Sono voci, che in questo momento qualche piccola conferma la trovano. Ragion per cui, sotto sotto, si inizia a parlare di chi potrebbe prendere il suo posto il prossimo anno. E noi, abbiamo provato a fare il punto della situazione realizzando un borsino che possa farvi comprendere in pochi secondi – con delle grafiche – quello che è lo stato delle cose attuale. Rispetto alle preferenze che la Juve avrebbe per questo o quel tecnico. E allora, senza perdere tempo, iniziamo subito a scorrere il nostro borsino con le percentuali, partendo dal primo nome per poi scorrerli via via tutti quanti <<<