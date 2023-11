Maifredi: “La Juventus difficilmente riesce a fare la partita”

Gigi Maifredi , ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus , parlando dei bianconeri. Ecco le sue parole a Tuttojuve.com: "La Juventus difficilmente riesce a fare la partita, ma attendere e ripartire è un qualcosa di radicato nella mentalità dell'allenatore. Allegri vive soprattutto di contropiede, su questo bisogna esser onesti. Nel periodo d'oro, ovvero quello dei 5 scudetti di fila, allenava delle squadre piene zeppe di campioni, poteva vincere due Champions ma non c'è riuscito.

Il famoso 'cortomuso' è una offesa al calcio, perché non ti compete se sei una squadra forte. Poi Varenne non vinceva mai così, in dirittura li staccava sempre tutti ed è quello che ad oggi la Juve non riesce a fare.

Allegri fa di necessità virtù, poi anche i muri sono consapevoli del fatto che Chiesa giochi meglio sull'esterno. Lui vuole avere la porta di fronte, non è l'attaccante che vive nel difendere il pallone e gioca di spalle. Non credo che cambierà il modulo, per cui mi aspetto il classico 3-5-2 con Kean e Chiesa in avanti per cercare di scardinare la forte difesa avversaria".