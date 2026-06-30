Direttamente da Rimini, sede di apertura della sessione estiva di calciomercato, l’amministratore delegato della Juventus Giovanni Carnevali, ha parlato in merito alle scelte della società bianconera relative al prossimo portiere. Qui sotto le sue parole:

”Martinez è un giocatore importante, il portiere della nazionale argentina, con grande esperienza e valore. Sicuramente rappresenta un profilo che può essere adatto alla Juventus. Non nascondo però che stiamo valutando anche altri profili: non c’è soltanto lui, ma diversi nomi. Si parla di Vicario, che è un altro portiere interessante, ma ci sono anche altri ragazzi che stiamo seguendo.

Credo che oggi non ci sia una necessità immediata di chiudere degli accordi. Abbiamo il tempo per riflettere e soprattutto per trovare quei giocatori che, oltre ad avere caratteristiche da Juventus, abbiano davvero voglia di venire qui. La Juventus è una grande società e chi arriva deve farlo con lo spirito giusto".

Ha aggiunto su Vlahovic: "Personalmente non ho mai parlato con lui. Nel calcio oggi certe possibilità non ci sono e domani possono riaprirsi. È sicuramente un giocatore importante, ma allo stato attuale non rientra nei nostri pensieri".