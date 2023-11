La Juve si gode il suo Yildiz: niente prestiti e sempre più minutaggio

La prima maglia da titolare con la Turchia. Il primo gol in Nazionale, da fenomeno assoluto. Poi l'esultanza, con quella linguaccia di fuori alla Del Piero. Il talento bianconero mischia la qualità alla mistica e fa sognare i tifosi bianconeri. Kenan Yildiz ora ha scritto il proprio nome nel calcio internazionale e ora la Juve gongola. E intorno a lui intanto continua a muoversi tutto un mercato di primo piano a livello internazionale. Per ora ha scelto di restare alla Juve, accettando quel rinnovo di contratto arrivato dopo un solo anno in bianconero invece di cedere alla corte serrata di Benfica prima e Fenerbahce poi. Il programma stabilito sta procedendo, ormai è in pianta stabile alla corte di Max Allegri.

I prossimi step

Fin ora Yildiz ha collezionato comunque appena 36 minuti in serie A, un minutaggio che se non dovesse aumentare potrebbe portare l'entourage del turco a chiedere quantomeno un prestito ad alti livelli per la seconda parte di stagione. Alla Soulè per intenderci. Un'idea, per ora, o poco più con la Juve che vorrebbe in realtà trattenerlo almeno fino al termine del campionato. Ma a questo punto l'Europeo diventa un obiettivo concreto per Yildiz e più spazio può diventare necessario. La posizione della Juve però non cambia almeno per ora: Yildiz non si vende.