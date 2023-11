Calciomercato, addio Juventus: “Offerta altissima, andrà via!” / News

I bianconeri volano in campionato e lo fanno contro ogni aspettativa. Andatevi a riprendere i giornali che circolavano quest'estate dove la Juve veniva messa tra il sesto e l'ottavo posto. Roba (sinceramente) da pazzi. Eppure, era così. Per fortuna spesso con la Juventus non ci prendono mai e la classifica, oggi, dice altro.

Sicuramente però, la Juventus del prossimo anno sarà molto diversa da quella che sta scendendo in campo oggi. Lo diciamo perché in queste ore stanno circolando diverse voci che fanno capire molto bene come nella testa della dirigenza ci sia davvero la volontà totale di pianificare al meglio le prossime mosse provando anche a mettere in conto qualche grossa cessione. Va detto: salvo colpi di scena, almeno l'addio di un big è nelle cose. Può succedere. Ci può stare. Per questo motivo, Giuntoli insieme ad Allegri stanno provando a capire sin da subito, quello che potrebbe essere il nome giusto per fare cassa (e poi re-investire) nelle prossime due sessioni di calciomercato.