Maifredi: “La Juve non ha fatto nulla di speciale con il Cagliari”

Gigi Maifredi, ex allenatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del match a Cagliari.

Gigi Maifredi, ex allenatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a TuttoCagliari: “È nell’ordine delle cose il fatto che la Juve potesse battere il Cagliari. Non è che i bianconeri abbiano compiuto un’impresa, né tantomeno questo risultato deve essere accolto come una disfatta dai rossoblù. Purtroppo i valori sono questi: la Juventus naturalmente è superiore e, dopo essere stata eliminata in Champions League, aveva grande voglia di riscatto. Non attribuirei colpe eccessive alla formazione sarda: non sono queste le partite che il Cagliari deve vincere, e ci mancherebbe altro”.

Sul Bologna

"Io devo dire che quest'anno sono rimasto sorpreso dal Bologna. Sinceramente pensavo che dopo l'addio a Thiago Motta potesse andare incontro a un'annata travagliata, invece Italiano sta ben guidando la squadra e le sta dando un'impronta di gioco chiara e riconoscibile. Orsolini e compagni vanno sempre presi con le molle, anche se, nell'ottica della sfida col Cagliari, sarà importante capire come usciranno dalla gara di domani contro il Milan: in caso di successo il morale del Bologna schizzerà alle stelle, mentre se le cose andassero male la delusione potrebbe ripercuotersi sulla prestazione".