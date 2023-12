Lega Serie A, i record della quindicesima giornata: Gatti protagonista

La Lazio ha conquistato 21 punti nelle prime 15 giornate di questa Serie A TIM. Solo nel 2015/16 (19 punti, 8° posto finale) ha fatto peggio nelle ultime 10 stagioni nella competizione a questo punto del torneo. Thomas Henry ha realizzato due gol in questa Serie A TIM in quattro presenze (tutte da subentrato), eguagliando già il bottino dell'intera stagione scorsa (in 16 partite, di cui 13 da titolare). Era dal gennaio 2021 che l’Atalanta non vinceva contro il Milan in Serie A TIM (3-0 in trasferta), mentre era dal dicembre 2019 che non batteva i rossoneri in casa (5-0) nel massimo torneo.

Il Milan non ha vinto per tre trasferte di fila per la prima volta in Serie A TIM dallo scorso maggio; inoltre in ciascuna delle ultime tre gare esterne, i rossoneri hanno subito almeno due gol a macth. A partire dal 2000, nessun giocatore dell'Inter ha segnato più gol di Lautaro Martínez in un singolo anno solare in Serie A: 28, come Diego Milito (nel 2012) e Christian Vieri (nel 2001). L’Inter ha realizzato tre reti in appena sette minuti nella gara di campionato vs Udinese per la prima volta dal 18 marzo 2018 fuori casa contro la Sampdoria in Serie A (tre anche in quel caso in cinque minuti con Perisic al 26’ e doppietta di Icardi al 30’ e 31’)".