Caressa esalta Gatti: “È l’uomo in più della Juve, mi ricorda Sergio Brio”

Per Caressa Gatti è l'uomo in più della Juve, decisivo anche sotto porta: 4 cose fatte nella metà campo avversaria, 12 punti conquistati

Intervenuto dagli studi di Sky Sport Fabio Caressa ha detto: "La Juve lascia davanti Gatti. Due gol consecutivi, 6 punti, ha fatto 3 gol e 9 punti più il cross col Verona che ha portato al gol di Cambiaso. Quindi 4 cose e 12 punti. Gatti è l’uomo in più della Juve in questo momento. A me ricorda tantissimo Sergio Brio".