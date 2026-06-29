In un’intervista concessa ai canali ufficiali del Manchester United, l’ex difensore bianconero Matthijs de Ligt ha ripercorso alcune tappe della sua carriera e ha parlato anche dell’esperienza con la Juventus. Qui sotto le sue parole:

L’avventura alla Juventus? “E’ stato difficile all’inizio perché entri in uno spogliatoio dove questi giocatori hanno vinto tutto. È importante però rimanere te stesso e farsi vedere per quello che si è. A un certo punto ho capito che erano persone normali e che eravamo lì per lo stesso obiettivo. Cosa ho imparato in Italia? Tanto, in ogni campionato ho imparato qualcosa”.

Rapporto con Chiellini? “E’ stato davvero molto utile per me all’inizio. Quando sono arrivato alla Juventus ha cercato in tutti i modi di aiutarmi a inserirmi e a diventare il miglior giocatore possibile”.

Cristiano Ronaldo? “Penso che avessi circa 7 o 8 anni quando il Manchester United ha vinto la Champions League. In quel periodo lui era, ovviamente, uno dei giocatori più importanti al mondo. Aveva questo stile che tutti volevano copiare. Quindi sì, probabilmente è stato uno dei miei primi idoli. Ed è curioso che poi ho giocato insieme a lui alla Juventus”.