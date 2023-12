Juventus, i precedenti dei difensori in rete per due gare di fila

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui difensori goleador della recente storia bianconera.

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: "Due gol in sette giorni. Due gol in due presenze consecutive in Serie A. La settimana di Federico Gatti la abbiamo già raccontata qui, ma alla Juve, nella storia recente, è già successo.

2010, CHIELLINI 25 marzo 2010: Napoli-Juventus al San Paolo, oggi Maradona: al 7' minuto Chiellini mette in porta un cross da destra, alzato in area da Del Piero. E' il gol che apre le marcature, il Napoli vincerà per 3-1. 11 aprile 2010: Juventus-Cagliari si gioca allo Stadio Olimpico di Torino. Al 35' Chiellini salta più in alto di tutti anticipando Marchetti su una palla cagante colpita da Amauri.

E' il gol dell'1-0, decisivo per il risultato. 2016, ALEX SANDRO 17 gennaio 2016: La Juve vince 0-4 a Udine: un poker che porta due volte la firma di Dybala, quella di Khedira e, al 42' del primo tempo, il poker che chiude il risultato è proprio di Alex Sandro, un gran destro appena entrato in area che non lascia scampo a Karnezis 31 gennaio 2016: dopo due presenze in Coppa Italia, Alex Sandro torna in campo in Serie a a Verona con il Chievo. Altra partita nel nord-est, altro poker in trasferta, altro tabellino che porta la sua firma. Suo è il gol dello 0-3 al 61', ancora una gran botta da dentro l'area, da posizione simile a quello di Udine".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.