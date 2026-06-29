La trattativa per il trasferimento di Randal Kolo Muani alla Juventus si appresta ad entrare nel vivo. Stando a quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, le prossime ore potranno essere decisive per riportare in bianconero l’attaccante francese. Difatti, andrà in scena oggi a Rimini un incontro tra Giovanni Carnveali e una delegazione del PSG. L’obiettivo della dirigenza bianconera, è quello di superare le ultime resistenze del club transalpino e riuscire a trovare la giusta quadra economica.

Intesa con il giocatore e fiducia nell’operazione

Come vi abbiamo già raccontato, il club bianconero ha già trovato gli accordi con l’entourage del giocatore. Kolo Muani, avrebbe infatti accettato la proposta della Juventus, che ha messo sul tavolo delle trattative un contratto quinquennale da 5 milioni di euro a stagione. Il centravanti, spinge per tornare a Torino ed ha espresso in modo chiaro la sua volontà al Paris Saint-Germain.

Questa forte volontà del giocatore, indubbiamente potrà favorire i bianconeri nella trattativa con la società parigina. La fumata bianca non è ancora immediata, poiché va trovata la quadra su formula e cifre con il PSG, ma dalla Continassa fanno emergere fiducia sulla buona riuscita dell’operazione. Seguiranno aggiornamenti.