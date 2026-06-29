Negli ultimi giorni il nome di Matias Soulé è stato più volte accostato alla Vecchia Signora. L’attaccante ex Juve, al momento in forza alla Roma, potrebbe infatti lasciare i giallorossi nella sessione estiva di calciomercato.

La società capitolina necessita di vendere per generare delle plusvalenze, e l’argentino potrebbe essere uno dei principali indiziati a lasciare la capitale. Nonostante ciò, l’interesse della Juventus non trova conferma e perciò al momento si tratta solamente di rumors di mercato. A conferma di tutto ciò, si è espresso anche l’esperto di calciomercato Matteo Moretto, che attraverso un video su YouTube ha parlato in merito al futuro di Matias Soulé.

Le parole di Matteo Moretto

“La Juventus potrebbe valutare questa ipotesi, ma al momento è una pista piuttosto fredda, lo dico con il massimo rispetto dei colleghi che hanno riportato la notizia. Fredda perché di concreto non c'è nulla, il club bianconero non si è nemmeno informato con la Roma e in ogni caso la preferenza del club giallorosso sarebbe quella di cedere Soulé all'estero, dove potrebbero garantire al club anche una cifra importante. Per la Juve potrebbe essere una soluzione interessante, ma non si è mai andato oltre l'ipotesi, per cui, a meno che non cambi qualcosa in questi giorni, dubito che possa diventare qualcosa di concreto".