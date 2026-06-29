L’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, direttamente dal suo podcast “Caffe Di Marzio”, fa il punto su come sarà il mercato delle società italiane. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Nelle prime trenta posizioni della classifica delle società con il fatturato più alto al mondo, almeno quindici sono di Premier League. Bournemouth, Aston Villa, Everton e Crystal Palace sono tutte davanti a formazioni italiane. Il Manchester City spenderà 130-140 milioni di euro per Anderson, Tonali può andare agli Spurs per circa 90 milioni. Sono cifre che i nostri club non possono permettersele e chissà quando potranno tornare a farlo.

Indubbiamente, siamo di fronte a un mercato difficile, soprattutto per le squadre italiane: intanto devono sistemare alcune operazioni in uscita, poi dal primo luglio cercheranno di essere più protagoniste. Ma resterà in salita, perché bisogna confrontarsi con quello faraonico della Premier League, che tanto incassa e tanto ricava”.