Lega Serie A, i record della terza giornata: Allegri protagonista

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato le statistiche e le curiosità della terza giornata, con protagonista Allegri. Ecco la nota: "Sulla base delle statistiche raccolte da Opta, nel corso del prossimo turno di campionato potrebbero essere raggiunti i seguenti record: La prossima sarà la presenza numero 50 di Michel Aebischer in tutte le competizioni con il Bologna. Scendendo in campo contro il Torino, Milan Badelj raggiungerebbe le 100 presenze in tutte le competizioni con il Genoa.

Hakan Çalhanoglu (attualmente a quota 49) è vicino a servire 50 assist in Serie A TIM. A Massimiliano Allegri manca un punto per arrivare a totalizzare 950 punti come allenatore in Serie A TIM. La prossima sarà la presenza numero 300 di Ciro Immobile in tutte le competizioni con la Lazio. Stefano Pioli (attualmente a quota 298) è vicino a totalizzare 300 punti da allenatore in Serie A TIM con il Milan.

Se il Napoli vincerà contro la Lazio, Piotr Zielinski raggiungerà le 200 vittorie in tutte le competizioni con il Napoli. Paulo Sousa (attualmente a quota 147) è vicino a totalizzare 150 punti come allenatore in Serie A TIM. La prossima sarà la presenza numero 150 di Marco Silvestri in Serie A TIM".

