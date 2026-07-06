Il rebus su chi sarà il prossimo portiere titolare della Juventus potrebbe ben presto essere risolto. I bianconeri infatti si starebbero avvicinando a Guglielmo Vicario: il portiere avrebbe già dato la sua disponibilità a trasferirsi a Torino, resterà ora da trovare la giusta intesa con il Tottenham.

Gli Spurs aprono al prestito

Stando a quanto riporta Tuttosport, gli Spurs avrebbero aperto al prestito con diritto di riscatto. Il club inglese, non ritiene il classe 1996 un elemento centrale del progetto tecnico di Roberto De Zerbi, e in virtù di tutto ciò non farebbe barricate qualora la Juventus decida di accontentare le richieste economiche.

La richiesta del Tottenham

L’ex Empoli ha quindi scalato posizioni ed è lui il favorito per la porta bianconera. Sullo sfondo rimane sempre il “Dibu” Martinez, ma le richieste economiche dell’Aston Villa starebbero frenando la dirigenza bianconera.

Il Tottenham valuta il portiere 20 milioni di euro. La cifra è alta, ma la formula in prestito con diritto di riscatto può favorire la Juventus che non verserebbe subito la cifra. Sarà compito di Carnevali trovare ora la giusta intesa con il club londinese e chiudere in tempi brevi la trattativa.