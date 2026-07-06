Il futuro di Edon Zhegrova resta un nodo da sciogliere in casa Juventus. L’esterno kosovaro, arrivato la scorsa estate dal Lille, non è riuscito a rispettare le alte aspettative riposte su di lui, e proprio per tale motivo la dirigenza bianconera starebbe valutando una sua cessione in questa sessione di calciomercato.

Dal canto suo, il giocatore non ha nascosto la sua voglia di continuare con la maglia bianconera, tuttavia i piani del club sembrerebbero diversi e la cessione resta l’opzione principale.

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I club interessati a Zhegrova

Nei giorni scorsi si era parlato di un interessamento della Fiorentina per il kosovaro. Tuttavia, i discorsi non sono proseguiti e i Viola hanno deciso di mollare la presa per il classe 1999 e virare su Koleosho.

Al momento quindi l’unica soluzione concreta per il futuro di Zhegrova sembra essere quella di una cessione all’estero. Dalla Turchia si registra l’interesse di due club, rispettivamente il Besiktas e il Trabzonspor.

Si valuta l’ipotesi di un prestito

La Juventus dovrà valutare e ragionare sulla formula migliore in caso di cessione. Non è da escludere che si valuti un prestito con obbligo di riscatto, una soluzione che accontenterebbe le esigenze dei club interessati al calciatore, garantendo allo stesso tempo la certezza della cessione definitiva a fine stagione.

I prossimi giorni potranno risultare decisivi per conoscere il futuro di Edon Zhegrova.