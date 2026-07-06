L’obiettivo di mercato della Juventus, Jhon Lucumí, ha parlato dal ritiro della Colombia per parlare della sua Nazionale e del suo futuro. Di seguito le dichiarazioni rilasciate a La Gazzetta dello Sport.

Il percorso della Colombia? “ Siamo molto soddisfatti perché abbiamo raggiunto un buon traguardo, ma non è finita. E' un'atmosfera bellissima, sembra di giocare in casa e quando abbiamo cantato tutti insieme l'inno è stato emozionante. Vogliamo regalare alla nostra gente tanta felicità, questo è sicuro ma dobbiamo fare ancora meglio per andare avanti”

Juventus e il rinnovo con il Bologna? “Non è il momento di toccare certe questioni. Quando tornerò in Italia con calma parleremo di tutto".