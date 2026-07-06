Le parole di Jhon Lucumí direttamente dal ritiro della Colombia. Il difensore ha parlato anche del suo futuro.
L’obiettivo di mercato della Juventus, Jhon Lucumí, ha parlato dal ritiro della Colombia per parlare della sua Nazionale e del suo futuro. Di seguito le dichiarazioni rilasciate a La Gazzetta dello Sport.
Il percorso della Colombia? “ Siamo molto soddisfatti perché abbiamo raggiunto un buon traguardo, ma non è finita. E' un'atmosfera bellissima, sembra di giocare in casa e quando abbiamo cantato tutti insieme l'inno è stato emozionante. Vogliamo regalare alla nostra gente tanta felicità, questo è sicuro ma dobbiamo fare ancora meglio per andare avanti”
Juventus e il rinnovo con il Bologna? “Non è il momento di toccare certe questioni. Quando tornerò in Italia con calma parleremo di tutto".
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