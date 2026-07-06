La Fiorentina vorrebbe riportare in maglia viola Daniele Rugani. I contatti tra i due club sono stati avviati, si cerca la giusta intesa.
I contatti tra la Juventus e la Fiorentina si stanno riaprendo per parlare di Daniele Rugani. Il club toscano, molto probabilmente saluterà Pietro Comuzzo e sarebbe alla ricerca di un valido sostituto da consegnare a Fabio Grosso. Proprio per ciò, è tornato di moda il nome del difensore bianconero.
La trattativa riaperta tra i due clubIl classe 1994, si era trasferito a Firenze nel corso dell'ultima sessione invernale di calciomercato in prestito oneroso da 500mila euro con obbligo di riscatto condizionato alla salvezza dei Viola e al raggiungimento di un determinato numero di presenze. Nonostante la salvezza conquistata, non è stata soddisfatta la condizione delle presenze e così la società toscana non ha esercitato il riscatto.
Stando a quanto riporta l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, Paratici avrebbe riaperto i colloqui con Carnevali per capire i costi e la fattibilità dell’operazione. L’obiettivo della Fiorentina è chiudere in tempi brevi, seguiranno aggiornamenti.
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