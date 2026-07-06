I contatti tra la Juventus e la Fiorentina si stanno riaprendo per parlare di Daniele Rugani. Il club toscano, molto probabilmente saluterà Pietro Comuzzo e sarebbe alla ricerca di un valido sostituto da consegnare a Fabio Grosso. Proprio per ciò, è tornato di moda il nome del difensore bianconero.

La trattativa riaperta tra i due club

Il classe 1994, si era trasferito anel corso dell'ultima sessione invernale di calciomercato in prestito oneroso da 500mila euro con obbligo di riscatto condizionato alla salvezza deie al raggiungimento di un determinato numero di presenze. Nonostante la salvezza conquistata, non è stata soddisfatta la condizione delle presenze e così la società toscana non ha esercitato il riscatto.

Stando a quanto riporta l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, Paratici avrebbe riaperto i colloqui con Carnevali per capire i costi e la fattibilità dell’operazione. L’obiettivo della Fiorentina è chiudere in tempi brevi, seguiranno aggiornamenti.