ESCLUSIVA JUVENEWS / Maietta: “Empoli? Attenzione”

Ecco un'altra intervista realizzata dalla redazione di juvenews.eu: facciamo il punto con Maietta rispetto al momento bianconero

In merito all’imminente sfida tra Empoli e Juventus, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Domenico Maietta, ex calciatore tanto dei toscani (tra il 2018 e il 2020), quanto dei bianconeri (tra il 1996 e il 2001).

Che tipo di parodia ti aspetti?

“Per me non sarà semplice per la Juve. L’Empoli vuole far punti rispetto alle dirette concorrenti per la salvezza, che sono partite bene. Per cui mi aspetto che il Castellani sia una bolgia”.

Sotto quali aspetti la squadra di Zanetti potrebbe insidiare quella di Allegri?

“Dal punto di vista del palleggio. Lo scorso anno l’Empoli surclassò i bianconeri sotto quel punto di vista…”.

Tecnicamente reputi la Juve inferiore?

“Assolutamente no, però il gioco di Allegri non prevede possesso palla e dogmatismi tattici di qualsiasi genere e natura. Perciò potrebbe andare in difficoltà contro l’Empoli sotto questo punto di vista”.

Cosa occorre alla Juve per essere competitiva per lo scudetto?

“Non avere le coppe è un grandissimo vantaggio. Ora la palla la possiede Allegri, che deve sfruttare questa possibilità. Io penso che, al netto di gioco-non gioco, il tecnico livornese abbia sempre poi trovato il modo per vincere nella sua carriera. Per questo mi sento di dire che i bianconeri sono i favoriti per la vittoria finale del tricolore”.

