Juve, Szczesny titolare contro l’Empoli? Allegri spera di averlo domenica

In occasione della 3° giornata di Serie A, Allegri spera di recuperare Szczesny, assente contro il Bologna per una botta rimediata in allenamento e sostituito da Perin. Il tecnico toscano dovrebbe avrebbe tutta la rosa a disposizione per la sfida contro l'Empoli di Zanetti ancora a zero punti in classifica assieme a Lazio e Sassuolo.