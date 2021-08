Lapo Elkann: “Dispiace vedere l’inter in difficoltà”

Tweet del rampollo di casa Agnelli

La Juventus sta lavorando alla Continassa per preparare la stagione ormai alle porte: i bianconeri, dopo l'amichevole di domenica contro il Barcellona, nella quale ha perso il Trofeo Gamper per 3-0, hanno goduto ieri di una giornata di riposo, mentre oggi sono tornati agli ordini di Massimiliano Allegri al campo di allenamento. La Vecchia Signora avrà ancora un impegno amichevole prima dell'esordio in campionato con l'Udinese, in programma domenica 22 agosto alla Dacia Arena: all'Allianz Stadium, sabato 14 agosto arriverà l'Atalanta, per l'ultima amichevole estiva, in occasione della quale l'Allianz Stadium riaprirà le porte ai tifosi al 50% della capienza.