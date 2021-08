Bonucci: “L’obiettivo della Juventus è riportare a casa lo scudetto”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Leonardo Bonucci ha parlato della prossima stagione della Juventus.

La brutta sconfitta contro il Barcellona è un segnale negativo? " Sono risultati che in estate ci possono stare. La squadra si è ritrovata tutta insieme solo 5 giorni fa ed in quella circostanza era difficile fare meglio di quello che abbiamo fatto. Certo, abbiamo preso dei gol sicuramente evitabili, dovremo lavorare su questo, ma sono sicuro che al momento giusto la condizione arriverà". I blaugrana sono orfani di Messi, vicinissimo al PSG. Ora CR7 rimarrà sicuramente a Torino: " Penso che Cristiano sarebbe rimasto anche se Messi non fosse andato al Psg - Ha rivelato Bonucci - . Per noi è un valore aggiunto e sono sicuro che quest’anno, più di quelli passati, ci aiuterà ad arrivare in fondo a tutti gli obiettivi".

Su Pjanic il difensore italiano ha detto: "Ci siamo salutati, ma senza parlare di mercato. Si parla come amici, non come ex compagni. Lui è un grande giocatore, dovesse tornare sarebbe sicuramente un valore importante per il gruppo e per la squadra". Chiosa finale sulla fascia da capitano: "Io ho sempre fatto parlare il campo, il mister in quel momento ha fatto una battuta per smorzare la tensione. E poi le chiacchiere se le porta via il tempo e le biciclette i livornesi. Fascia o non fascia, so quello che devo fare dentro lo spogliatoio e in campo. Ho 34 anni e una testa per capire che poteva essere uno stimolo per riaccendermi nuovamente per l’avvio della stagione".