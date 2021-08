La Juventus continua l’assalto a Locatelli, proposta una nuova contropartita

Secondo la Gazzetta dello Sport, una giovane contropartita potrebbe sbloccare la trattativa tra Juventus e Sassuolo per Locatelli.

Il campionato è ormai alle porte e dopo due mesi di contrattazioni, Manuel Locatelli non è ancora un giocatore della Juventus. Massimiliano Allegri ha individuato nel centrocampista del Sassuolo il rinforzo perfetto per la mediana bianconera, ma la trattativa è in fase di stallo. La distanza tra domanda e offerta è di circa 10 milioni di euro, e dopo la vendita di Demiral all'Atalanta potrebbe facilmente essere colmata. Le trattative sono però ben più complesse di così e in un periodo di crisi economica come questo ogni milione può essere fondamentale.