Calciomercato Juventus / Allegri senza paura: presa decisione su CR7

La Juventus lavora sul fronte legato alle cessioni, così come su quello legato agli acquisti. Oltre a Locatelli e Pjanic, sono possibili delle sorprese che possano dare una mano a Max Allegri. Il tecnico bianconero è tornato con delle idee molto chiare in mente. Riportare il club in cima al campionato Italiano e fra le alte vette Europee. Il piano legato a CR7, obiettivamente, non ha funzionato. Anzi, se vogliamo: ha fallito. Portato a Torino per vincere la Champions League, se vogliamo, s'è ritrovato a lottare per vincere il campionato. Anche con qualche difficoltà di troppo.