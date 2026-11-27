La buona notizia che Luciano Spalletti aspettava da quasi tre settimane è arrivata venerdì mattina. Alla Continassa, nel primo allenamento dopo il 4-1 contro l'Omonia in Europa League, Pierre Kalulu ha lavorato regolarmente con il resto della squadra, senza più svolgere sedute differenziate. Un passo avanti che lo rimette in corsa per Como-Juventus, in programma domenica sera al Sinigaglia e affidata all'arbitro Mariani.

La seduta si è divisa in due gruppi. I giocatori impiegati giovedì contro i ciprioti hanno svolto lavoro di scarico, mentre gli altri sono scesi in campo per un allenamento completo. Proprio in questo secondo gruppo sono arrivati i segnali più attesi dallo staff tecnico.

Lo stop di Kalulu era iniziato durante la partita di campionato contro la Fiorentina dell'8 novembre. L'infortunio gli è costato la convocazione con la nazionale francese durante la sosta e due partite con la Juventus: quella di Serie A contro il Venezia e la sfida europea con l'Omonia, alla vigilia della quale Spalletti aveva già fatto il punto sugli infortunati.

Il suo possibile rientro rappresenta una risorsa importante per l'allenatore toscano. Kalulu può infatti essere impiegato sia al centro della difesa sia sulla fascia, una duttilità preziosa in una fase della stagione caratterizzata da impegni ravvicinati. Dopo Como ci sarà la Coppa Italia la prossima settimana, nel pieno di un ciclo in cui Spalletti si gioca una fetta importante della stagione.

Nico Gonzalez, il rientro resta in bilico

Diversa la situazione di. L'argentino ha svolto: un progresso rispetto ai giorni precedenti, ma non ancora sufficiente per considerarlo recuperato. Anche la sua presenza a Como resta da valutare e saranno le prossime sedute, compresa quella prima della partenza per il Lago, a chiarire se potrà almeno accomodarsi in panchina.

Da monitorare anche le condizioni di Ekhator. Il giovane centravanti, protagonista contro i ciprioti dopo la grande occasione dal primo minuto, aveva chiesto il cambio dopo circa un'ora di gioco per un fastidio al polpaccio. Anche per lui saranno necessari ulteriori controlli.

Il quadro generale è in miglioramento: la difesa ritrova Kalulu proprio mentre gli impegni cominciano ad accumularsi. Per conoscere le condizioni definitive dei giocatori e le scelte di Spalletti bisognerà attendere la lista dei convocati per la trasferta di Como.