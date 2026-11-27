Una Juventus che fatica a trovare continuità e sembra aver bisogno di una spinta emotiva per esprimere il proprio potenziale. È questa la lettura di Fabio Caressa, intervenuto a Sky Sport per analizzare il momento della squadra di Luciano Spalletti. Il giornalista ha utilizzato un'immagine particolare per descrivere i bianconeri, paragonandoli a un gruppo di surfisti in attesa dell'onda giusta. Nel suo intervento anche una riflessione sulla mancanza di un riferimento capace di trasmettere in campo le idee dell'allenatore e sulla posizione di Federico Gatti.

L'analisi di Caressa tra Spalletti, leadership e Gatti

“Mi sembra una squadra di surfisti. Quando arriva l'onda emotiva, la sanno cavalcare, ma se la devono cercare fanno fatica. Aspettano l'onda, ogni tanto arriva e altre volte no. Sono un po' in balia del destino e questo dà fastidio a Spalletti.

Guardando al secondo tempo col Venezia e a quello con l'Omonia, Spalletti si sta chiedendo proprio perché non riescano a farlo anche prima. In questo contesto lui sta cercando di entrare nella testa dei giocatori. Se l'allenatore ha qualcuno in campo che trasmette il suo pensiero, allora la squadra rispecchia il suo allenatore. Ma io ho l'impressione che non ci sia questo qualcuno.

Poi c'è un'altra cosa: Gatti va in attacco, la Juve segna e cominciano a dire: 'Perché non può giocare?'. Praticamente ha fatto il centrocampista e visto il Sarr della partita... Ovviamente è una battuta, ma Gatti deve giocare nella posizione che gli è più consona, anche se può portare un po' di personalità”.

Il punto centrale del ragionamento di Caressa riguarda dunque la capacità della Juventus di non dipendere soltanto dagli episodi e dalle emozioni. Spalletti cerca un gruppo in grado di imporre il proprio gioco con maggiore continuità, ma secondo il giornalista manca ancora un giocatore capace di diventare il riferimento delle idee del tecnico direttamente sul terreno di gioco.