Alla fine la scelta è stata quella dell'intervento chirurgico. Vasilije Adzic, classe 2006, si è sottoposto a un'operazione al ginocchio e lo ha comunicato personalmente attraverso un post su Instagram, accompagnato da una foto scattata dopo l'intervento. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l'operazione è stata eseguita a Lione. Né il Sassuolo né la Juventus hanno ancora diffuso comunicazioni ufficiali sui tempi di recupero, ma le prime ricostruzioni parlano di uno stop destinato a essere lungo.

Il problema risale a due settimane fa. Il 15 novembre, durante Cipro-Montenegro di Nations League, terminata 4-1 per i montenegrini, Adzic era uscito al 39' del primo tempo dopo uno scontro di gioco. Da quel momento sono iniziati gli accertamenti: prima gli esami al J Medical, poi, come ricostruito da Calciomercato.com, il consulto in Francia con il professor Bertrand Sonnery-Cottet. Mercoledì avevamo raccontato la preoccupazione per una lesione alla cartilagine, segnalata da Tuttosport, e la possibilità di evitare l'operazione. Un'ipotesi che alla fine non si è concretizzata.

Il messaggio di Adzic e il sostegno di Vucinic

Nel suo post il giocatore ha scelto parole rassicuranti. Dopo un passaggio di fede, ha comunicato che «L'intervento è andato bene» e promesso che. Il messaggio si è chiuso con un ringraziamento a chi gli ha scritto in questi giorni e un saluto ai tifosi: «Ci vediamo presto!».

Tra i primi a fargli sentire la propria vicinanza c'è stato Mirko Vucinic, ex attaccante della Juventus e oggi commissario tecnico del Montenegro. I due si conoscono bene: Adzic ha già collezionato 12 presenze e 4 gol con la nazionale. Il messaggio di Vucinic, condiviso anche dalla federazione montenegrina, si conclude con un incoraggiamento: «Adzo, ti aspettiamo più forte che mai!».