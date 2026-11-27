Giorgio Chiellini è intervenuto a La Stampa per voi, appuntamento organizzato al Museo Nazionale dell’Automobile, affrontando diversi temi: dalla situazione della FIGC alla necessità di valorizzare i giovani italiani, fino alle condizioni della Juventus. L'ex difensore ha chiesto un cambio di passo, indicando anche alcuni interventi concreti per rilanciare il movimento.

Chiellini: “Per invertire la rotta servono idee nuove”

Il primo tema affrontato riguarda le difficoltà del calcio italiano e la necessità di intervenire dopo un lungo periodo caratterizzato da risultati insufficienti.

ITALIA – “Negli ultimi vent’anni qualcosa non ha funzionato come avrebbe dovuto. Per invertire la rotta serve il coraggio di portare idee nuove e tanta energia, indipendentemente da chi sarà scelto per guidare la FIGC”.

GUIDA DELLA FEDERAZIONE – “La persona che ricoprirà quel ruolo sarà certamente importante, ma ancora di più sarà capire quali progetti intenderà realizzare e quali interventi metterà in campo. È da lì che bisogna partire”.

Chiellini ha poi evidenziato una differenza economica che rischia di penalizzare i giovani italiani sul mercato:

PROPOSTA – “Oggi acquistare un giovane calciatore straniero può costare anche cinque o dieci volte meno rispetto a un italiano. È una differenza che va affrontata, perché dobbiamo creare le condizioni affinché le società siano incentivate a puntare sui nostri ragazzi”.

Un altro passaggio ha riguardato la formazione dei più piccoli e il ruolo delle istituzioni sportive.

CALCIO NELLE SCUOLE – “Dobbiamo rendere questo sport accessibile a più bambini possibile e permettere loro di giocare con continuità. Per farlo, però, servono anche allenatori preparati, che seguano una formazione coordinata e abbiano un riferimento comune nelle indicazioni della Federazione”.

Il momento della Juventus: il punto di Chiellini

Dalle questioni federali allo scenario bianconero. Chiellini ha espresso un giudizio positivo sul lavoro svolto dalla squadra nell'ultimo mese, sottolineando i progressi nella costruzione di un'identità precisa.

JUVE – “Da circa un mese la squadra sta lavorando nella direzione giusta e sta iniziando a trovare una propria fisionomia. Stiamo recuperando solidità e continuità, due aspetti fondamentali per affrontare al meglio la stagione”.